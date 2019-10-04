Джонсон возразил, что попросит ЕС отложить Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон утверждает, что никакой задержки Brexit не будет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возразил, что попросит Европейский союз отложить Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Джонсона.

Сообщается, что Джонсон возразил, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

"Новая сделка или никакой сделки - но никакой задержки", - написал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон попросит об отсрочке по выходу из состава Европейского союза (Brexit), если до 19 октября не будет заключено соглашение. Соответствующие документы были представлены в пятницу во время судебного заседания в Шотландии, в котором активисты выступают против Brexit.

Как сообщало РБК-Украина, в четверг Европейский союз отклонил последнее предложение Великобритании за Brexit. В ЕС заявили, что новое предложение не решает вопрос ирландской границы и должна быть доработана. В п'пятницу Европейская комиссия по Brexit должна провести переговоры с британской стороной, в ходе которой сделает свои предложения по сделке.

Напомним, предложение Бориса Джонсона, которое он направил в среду в ЕС, является заключительным. По словам премьер-министра Британии, если переговоры провалятся, Великобритания выйдет из ЕС без операции.