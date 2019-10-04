ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон возразил, что попросит ЕС отложить Brexit

Новости » Политика    04.10.2019 - 20:45
Джонсон возразил, что попросит ЕС отложить Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон утверждает, что никакой задержки Brexit не будет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возразил, что попросит Европейский союз отложить Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Джонсона.

Сообщается, что Джонсон возразил, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

"Новая сделка или никакой сделки - но никакой задержки", - написал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон попросит об отсрочке по выходу из состава Европейского союза (Brexit), если до 19 октября не будет заключено соглашение. Соответствующие документы были представлены в пятницу во время судебного заседания в Шотландии, в котором активисты выступают против Brexit.

Как сообщало РБК-Украина, в четверг Европейский союз отклонил последнее предложение Великобритании за Brexit. В ЕС заявили, что новое предложение не решает вопрос ирландской границы и должна быть доработана. В п'пятницу Европейская комиссия по Brexit должна провести переговоры с британской стороной, в ходе которой сделает свои предложения по сделке.

Напомним, предложение Бориса Джонсона, которое он направил в среду в ЕС, является заключительным. По словам премьер-министра Британии, если переговоры провалятся, Великобритания выйдет из ЕС без операции.

Джонсон попросит об отсрочке Brexit, если не будет заключена сделка Германия обещает контрмеры ЕС на миллиардные пошлины США
Новости Украины ЕвросоюзBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь