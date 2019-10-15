В ЕС считают возможной сделку по Brexit

Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

Представители Великобритании и ЕС вернулись к интенсивным переговорам

Главный переговорщик Европейского союза по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) Мишель Барнье заявил, что сделка по Brexit возможна на этой неделе. Об этом сообщает Sky News.

По словам Барнье, официальные лица Великобритании вернулись к интенсивным дискуссиям. Также он отметил, что сделка должна быть выгодной для всех - и для Великобритании, и для ЕС.

"Наша команда усердно работает. Эта работа была интенсивной в течение всех выходных и вчера. Даже если соглашение будет трудным, а если быть откровенным, все более и более трудным, это все еще возможно на этой неделе", - сообщил Барнье.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность переноса решения по Brexit на новый экстренный саммит, который может состояться в конце октября.

Также РБК-Украина сообщало, что между Великобританией и ЕС на прошлой неделе произошел прогресс в переговорах. Об этом в общем заявлении сообщили премьер-министры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар, после проведения совместной встречи.