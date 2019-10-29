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Лейбористы поддержат досрочные выборы в Великобритании

Новости » В мире    29.10.2019 - 13:46
Лейбористы поддержат досрочные выборы в Великобритании
Фото: Джереми Корбин (из открытых источников)

Лейбористы приняли такое решение после согласования отсрочки по Brexit до 31 января

Лейбористская партия, которая является главной оппозицией в британском парламенте, согласилась поддержать проведение досрочных выборов в Великобритании, после того, как было согласовано решение об отсрочке выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает BBC.

Как заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, партия готова поддержать проведение досрочных выборов, так как больше нет угрозы Brexit без соглашения.

"Мы услышали от ЕС, что продление выхода страны из ЕС до 31 января было подтверждено, так что наше условие о том, чтобы исключить вариант Brexit без сделки, было выполнено. Теперь мы запустим самую амбициозную и радикальную предвыборную кампанию для настоящих перемен, какие только видела наша страна", - сказал Корбин.

Отметим, лейбористы имеют в Палате общин британского парламента 245 кресел и являются самой большой оппозицией правительству.

Напомним, в понедельник британский парламент провалил голосование за проведение досрочных выборов 12 декабря. Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует повторно вынесет на голосование короткий законопроект о досрочных выборах, который можно будет утвердить большинством голосов.

Также РБК-Украина писало, что представители британской оппозиции предложили правительству Великобритании изменить дату проведения выборов с 12 на 11 декабря.

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