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Джонсон переживает, что не выполнил обещание по Brexit

Новости » Политика     31.10.2019 - 16:30
Джонсон переживает, что не выполнил обещание по Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон настаивает, что его соглашение об условиях Brexit полностью готово для голосования

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что расстроен тем, что ему не удалось провести Brexit 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению британского премьера, он подготовил хорошое соглашение с ЕС, но Палата общин решила отложить принятие решения по ней.

"Этот парламент просто не собирается голосовать за Brexit, слишком много людей, которые выступают против Brexit и хотят его сорвать", - сказал он.

Джонсон также расстроен тем, что ему не удалось провести Brexit 31 октября, как он неоднократно обещал.

Джонсон отметил, что его соглашение об условиях Brexit полностью готово для голосования, и после проведения досрочных выборов 12 декабря выход Великобритании с Евросоюза будет возможен.

Великобритания и Евросоюз отложили Brexit до 31 января 2020 года, чтобы британский парламент успел ратифицировать соглашение о выходе.

Напомним, Верхняя палата парламента Великобритании одобрила закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, предложенный Джонсоном.

Как сообщало РБК-Украина, 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом.

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