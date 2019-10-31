Палата лордов поддержала досрочные выборы в Британии

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Теперь законопроект должна подписать королева Елизавета II

Верхняя палата парламента Великобритании одобрила закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что законопроект прошел в Палате лордов все стадии рассмотрения.

Статус закона он должен получить после того, как его подпишет королева Елизавета II. На это отводится чуть менее недели, так как для того, чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен для проведения избирательной кампании не позднее 6 ноября.

Напомним, 29 октября Палата общин, нижняя палата британского парламента, поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения досрочных выборов 12 декабря. По его словам, это поможет стране выйти из состава ЕС.

Покинуть ЕС Британия собиралась еще 29 марта 2019 года - через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако в британском парламенте трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. Впоследствии Мэй ушла в отставку, а ее преемник Борис Джонсон теперь настаивает на выходе из ЕС 31 октября - со сделкой или без нее. При этом 19 октября он направил Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Отметим, что 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом.