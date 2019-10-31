ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон переживає, що не виконав обіцянку щодо Brexit

Новини » Політика     31.10.2019 - 16:30
Джонсон переживає, що не виконав обіцянку щодо Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон наполягає, що його угода про умови щодо Brexit повністю готова для голосування

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що засмучений тим, що йому не вдалося провести Brexit 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку британського прем'єра, він підготував гарну угоду з ЄС, але Палата громад вирішила відкласти ухвалення рішення з приводу неї.

"Цей парламент просто не збирається голосувати за Brexit, занадто багато людей, які виступають проти Brexit і хочуть його зірвати", - сказав він.

Джонсон також засмучений тим, що йому не вдалося провести Brexit 31 жовтня, як він неодноразово обіцяв.

Джонсон зазначив, що його угода про умови Brexit повністю готова для голосування, і після проведення дострокових виборів 12 грудня вихід Великобританії з Євросоюзу буде можливий.

Великобританія і Євросоюз відклали Brexit до 31 січня 2020 року, щоб британський парламент встиг ратифікувати угоду про вихід.

Нагадаємо, Верхня палата парламенту Великобританії схвалила закон про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня 2019 року, запропонований Джонсоном.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.

У Кабміні розраховують на особливий формат співробітництва України та ЄС Палата лордів підтримала дострокові вибори в Британії
Новини України ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся