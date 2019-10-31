Джонсон переживає, що не виконав обіцянку щодо Brexit

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон наполягає, що його угода про умови щодо Brexit повністю готова для голосування

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що засмучений тим, що йому не вдалося провести Brexit 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку британського прем'єра, він підготував гарну угоду з ЄС, але Палата громад вирішила відкласти ухвалення рішення з приводу неї.

"Цей парламент просто не збирається голосувати за Brexit, занадто багато людей, які виступають проти Brexit і хочуть його зірвати", - сказав він.

Джонсон також засмучений тим, що йому не вдалося провести Brexit 31 жовтня, як він неодноразово обіцяв.

Джонсон зазначив, що його угода про умови Brexit повністю готова для голосування, і після проведення дострокових виборів 12 грудня вихід Великобританії з Євросоюзу буде можливий.

Великобританія і Євросоюз відклали Brexit до 31 січня 2020 року, щоб британський парламент встиг ратифікувати угоду про вихід.

Нагадаємо, Верхня палата парламенту Великобританії схвалила закон про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня 2019 року, запропонований Джонсоном.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.