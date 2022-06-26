Джонсон отреагировал на слухи об организации визита Зеленского в Британию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что будет иметь за честь принять президента Владимира Зеленского с визитом в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Если он когда-нибудь сможет уехать, и для него будет смысл покинуть Украину, тогда, очевидно, Великобритания будет иметь большую честь принять его", - прокомментировал Джонсон вопрос журналистов о возможной организации визита украинского президента в Британию.

Он добавил, что самое главное сейчас - быть объединенными в G7.

Добавим, что трехдневный саммит стран G7 начался в воскресенье, 26 июня. Одной из главных тем станет война, развязанная Россией в Украине.