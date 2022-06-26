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Джонсон відреагував на чутки про організацію візиту Зеленського до Британії

Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що матиме за честь прийняти президента Володимира Зеленського з візитом у своїй країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо він коли-небудь зможе поїхати, і для нього буде сенс залишити Україну, тоді, очевидно, Велика Британія матиме за велику честь прийняти його", - прокоментував Джонсон питання журналістів про можливу організацію візиту українського президента до Британії.

Він додав, що найголовніше зараз - продовжували бути єдиними у G7.

Додамо, що триденний саміт країн G7 розпочався у неділю, 26 червня. Однією з головних тим стане війна, розв'язана Росією в Україні.

Як повідомлялося, вчора The Sunday Times повідомляло, що Джонсон хоче запропонувати Зеленському візит до Великобританії, аби підвищити свою популярність.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасшабної військової агресії Росії проти України.

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Борис ДжонсонВеликобританіяВолодимир Зеленський