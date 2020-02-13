Джонсон оновив уряд Британії

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

Джонсон призначив шість нових міністрів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вніс зміни до склад Кабінету міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу премьер-міністра Британії.

Зазначимо, свої посади в оновленому Кабінеті міністрів зберегли міністр закордонних справ Домінік Рааб, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр юстиції Роберт Бакленд і міністр оборони Бен Воллес. Також зберегли свої портфелі:

Майкл Гоув - міністр з особливих доручень;

Метт Хенкок - міністр охорони здоров'я і соціальних справ;

Елізабет Трас - міністр зовнішньої торгівлі;

Саймон Харт - міністр у справах Уельсу;

Алістер Джек - міністр у справах Шотландії;

Грант Шеппс - міністр транспорту;

Роберт Дженрик - міністр житлового будівництва, у справах регіонів та місцевого самоврядування;

Гевін Вільямсон - міністр освіти;

Териз Коффі - міністр з питань праці і пенсій

В якості нових членів уряду були призначені Енн-Марі Тревелиан (міністр з питань міжнародного розвитку), Алок Шарма (міністр у справах бізнесу), Олівер Дауден (міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту), Брендон Льюїс (міністр у справах Північної Ірландії), Джордж Юстіс (міністр охорони навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр фінансів Великобританії Саджида Джавід подав у відставку, а на його місце призначили Ріші Сунака. Джонсон запропонував Джавиду залишитися на посту глави Мінфіну, але при цьому звільнити всіх своїх радників - міністр вважав таку умову неприйнятним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував оновлення уряду, яке буде працювати над розвитком країни після Brexit.