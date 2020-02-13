В Британии сменили министра финансов

Фото: Саджид Джавид (flickr com britishinsurers)

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку, а на его место назначили Риши Сунака. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Sun.

Сообщается, что премьер Британии Борис Джонсон предложил Джавиду остаться на посту главы Минфина, но при этом уволить всех своих советников - министр посчитал такое условие неприемлемым.

Новым министром финансов станет заместитель Джавида Риши Сунак.

Также в рамках перестановки в Кабмине в отставку ушли министры по делам Северной Ирландии Джулиан Смит и министр по делам бизнеса Андреа Лидсом, а также генпрокурор Джеффри Кокс.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в четверг, 13 февраля, обновленное правительство, которое будет работать над развитием страны после Brexit.

РБК-Украина писало, что 30 января в Европарламенте официально утвердили соглашение о прекращении членства Великобритании в ЕС. Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона.