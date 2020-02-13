ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон представит новых членов правительства для урегулирования после Brexit

Новости » Политика     13.02.2020 - 04:05
Джонсон представит новых членов правительства для урегулирования после Brexit
Иллюстративное фото (GettyImages)

В четверг премьер Британии познакомит страну с новыми лицами в правительстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в четверг, 13 февраля, обновленное правительство, которое будет работатьнад развитием страны после Brexit. Об этом пишет Reuters.

Также предполагается, что обновленная команда способна "излечить разногласия как в консервативной партии, так и в стране". Ожидается, что перестановки не будут столь радикальными, как предлагал старший советник Доминик Каммингс. Несколько консервативных чиновников заявили, что сейчас не время для радикальной трансформации правительства.

Источник из окружения премьера сказал Reuters, что Джонсон стремился развивать новые таланты, особенно среди женщин, в младших правительственных рядах, а также поощрял лояльных сторонников, которые помогли ему выиграть значительное большинство на прошлогодних выборах.

"Он хочет продвинуть поколение талантов, которое будет продвигаться дальше в ближайшие годы. Он вознаградит тех членов парламента, которые упорно трудились за последний год", - отмечает источник.

Ожидается повышение по службе Оливер Доуден, министра в кабинете министров, и Алок Шарма, министр международного развития.

Приближенные к Джонсону утверждают, что он также хочет вести параллельные торговые переговоры с ЕС и США, а также провести встречу мировых лидеров в ноябре на саммите по изменению климата COP26.

Напомним, ранее премьер Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского союза относительно торгового соглашения после Brexit. А Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер заявил, что после завершения переходного периода Brexit Великобритания хочет торговое соглашение с Европейским союзом на сходных с Канадой условиях.

ЕС пригрозил Британии судом из-за транспортных пошлин После Brexit Франция и Германия усилили свое влияние в ЕС
Новости Украины ВеликобританияBrexitБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь