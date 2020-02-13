Джонсон представит новых членов правительства для урегулирования после Brexit

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В четверг премьер Британии познакомит страну с новыми лицами в правительстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в четверг, 13 февраля, обновленное правительство, которое будет работатьнад развитием страны после Brexit. Об этом пишет Reuters.

Также предполагается, что обновленная команда способна "излечить разногласия как в консервативной партии, так и в стране". Ожидается, что перестановки не будут столь радикальными, как предлагал старший советник Доминик Каммингс. Несколько консервативных чиновников заявили, что сейчас не время для радикальной трансформации правительства.

Источник из окружения премьера сказал Reuters, что Джонсон стремился развивать новые таланты, особенно среди женщин, в младших правительственных рядах, а также поощрял лояльных сторонников, которые помогли ему выиграть значительное большинство на прошлогодних выборах.

"Он хочет продвинуть поколение талантов, которое будет продвигаться дальше в ближайшие годы. Он вознаградит тех членов парламента, которые упорно трудились за последний год", - отмечает источник.

Ожидается повышение по службе Оливер Доуден, министра в кабинете министров, и Алок Шарма, министр международного развития.

Приближенные к Джонсону утверждают, что он также хочет вести параллельные торговые переговоры с ЕС и США, а также провести встречу мировых лидеров в ноябре на саммите по изменению климата COP26.

Напомним, ранее премьер Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского союза относительно торгового соглашения после Brexit. А Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер заявил, что после завершения переходного периода Brexit Великобритания хочет торговое соглашение с Европейским союзом на сходных с Канадой условиях.