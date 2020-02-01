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Джонсон назвал выход Британии из ЕС "удивительным моментом надежды"

Новости » Политика     01.02.2020 - 00:31
Джонсон назвал выход Британии из ЕС "удивительным моментом надежды"
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Премьер Британии считает своей задачей объединение страны после вступления Brexit в силу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал ранее записанное видеосообщение к британцам по случаю выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет BBC.

Он отметил, что для многих скорый выход Великобритании - "удивительный момент надежды, момент, который, как многие думали, никогда не наступит".

"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках, - сказал Джонсон.

Для других же, как сказал Джонсон, есть облегчение, что споры по поводу Brexit за последние три года уже позади. Но он признает, что для многих также существует реальное "чувство тревоги и потери" и-за неизвестности перед тем, что ждет впереди.

Премьер-министр говорит, что его задача сейчас - "объединить страну и вывести нас вперед".

Адаптируя цитату, впервые использованную политиком Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны, он говорит, что момент выхода Британии - "не конец, а начало".

"Это тот момент, когда занавес поднимается для начала нового акта в нашей великой национальной драме", - сказал Джонсон.

Напомним, 30 января в Европарламенте официально утвердили соглашение о прекращении членства Великобритании в ЕС. Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона.

Таким образом, политический процесс выхода Великобритании из Евросоюза, который длился с 2017 года, завершился.

Теперь, до 31 декабря 2020 года на территории Великобритании продолжит действовать законодательство Евросоюза, однако страна уже не будет представлена в институтах ЕС. В течении переходного периода стороны должны определиться с дальнейшим режимом сотрудничества, в частности, в сферах экономики и торговых отношений.

Правительство Великобритании до конца года планирует заключить новое торговое соглашение с ЕС. Британская сторона будет настаивать на нулевых тарифах и квотах.

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