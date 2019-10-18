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Джонсон сподівається, що парламент схвалить угоду про Brexit

Новини » В світі    18.10.2019 - 21:16
Джонсон сподівається, що парламент схвалить угоду про Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

За його словами, кращого результату по угоді не може бути

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сподівається, що узгоджена угода щодо виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit) буде схвалена британськи парламентом 19 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Джонсон закликав членів парламенту "зібратися разом", щоб підтримати угоду з Brexit, яку Великобританія уклала з ЄС, наполягаючи на тому, що "кращого результату не може бути".

Також у коментарі журналістам він заявив, що сподівається, що угода пройде у парламенті в суботу, 19 жовтня.

Нагадаємо, раніше лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін виступив проти нової угоди з Brexit. За його словами, нова угода - "страшніше", ніж те, яке було підписано попереднім прем'єр-міністром Терезою Мей.

Операцію відмовилася підтримувати Демократична юнионистская партія (ДЮП) Північної Ірландії.

Відзначимо, для ратифікації угоди по Brexit в парламенті, який складається з 650 членів, Джонсону необхідно 320 голосів, але на даний момент він не має більшості.

Також РБК-Україна повідомляло, що після того, як ЄС і Великобританія досягли угоди по Brexit, на кордоні Північної Ірландії демонстранти зібралися. Вони побоюються, що угода може вплинути на багаторічний мир в регіні і призвести до напруженості.

Варто зауважити, що Північна Ірландія залишиться в митному союзі Великобританії згідно з новою угодою, але також будуть проводитися митні перевірки деяких товарів, що проходять через територію Ірландії та єдиного ринку ЄС.

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