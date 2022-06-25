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Джонсон хоче запросити Зеленського до Британії: планує аудієнцію з королевою

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Велика Британія, Субота 25 червня 2022 23:02
Джонсон хоче запросити Зеленського до Британії: планує аудієнцію з королевою Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту України Володимиру Зеленському візит до Великобританії у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Зазначається, що команда Джонсона працює над один із планів щодо підвищення його популярності. Його сенс полягає у тому, аби запропонувати Зеленському повноцінний державний візит до Британії, включаючи аудієнцію з королевою Єлизаветою ІІ.

Візит має збігтися з участю у конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні.

Джерело видання на Даунінг-стріт повідомляє, що CCHQ (штаб-квартира консервативної кампанії) подобається ця ідея.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що міг би піти у відставку через поразку в підтримці України.

Окрім того, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасшабної війни Росії проти України.

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