Джонсон заявил, что ушел бы в отставку из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мог бы уйти со своего поста из-за поражения в поддержке Украины. Это один из принципиальных вопросов, которые являются для него причиной для отставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в радиоэфире BBC .

Так, с таким заявлением британский премьер выступил в ответ на вопрос журналиста, какие обстоятельства могут заставить его покинуть пост.

"Конечно, я думаю, что это (о морали). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа является слишком большой с точки зрения инфляции, экономического вреда, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", - заявил Джонсон.

При этом он подчеркнул, что на данный момент не видит предпосылок для такого развития событий.

Отметим, что премьер-министр Британии один из европейских лидеров, который выражает решительную поддержку Украине в противодействии российской агрессии.

Напомним, недавно он заявил, что Британия поможет Украине оружием для проведения контрнаступления против войск РФ.

Добавим, также Джонсон обратился к лидерам стран G7 и НАТО с призывом отказаться от попыток договориться с Россией и принуждения Украины к переговорам на условиях ультиматума.

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