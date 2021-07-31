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Джокович остался без медалей ОИ-2020: один матч за "бронзу" проиграл, со второго снялся

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Токио, Суббота 31 июля 2021 15:24
Джокович остался без медалей ОИ-2020: один матч за "бронзу" проиграл, со второго снялся Фото: Новак Джокович едет из Токио без наград (olympics.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Первая ракетка мира в мужском теннисе серб Новак Джокович покидает Олимпийские игры-2020 без медалей. Сегодня он мог взять сразу две "бронзы", но в матче индивидуального разряда уступил испанцу Пабло Корреньо-Бусте, а затем снялся с "бронзового" матча в миксте.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Матч одиночного разряда против Корреньо-Бусты Джокович проводил не в лучшим, в первую очередь, психологических кондициях. До этого он уступил два полуфинала - в одиночном и парном разрядах. Сам матч против испанца серб начал неудачно, уступив в первом сете 4:6, однако затем в сложнейшем втором сете смог взять вверх на тай-брейке. Однако все же решающий сет и матч взял Коррельо-Буста - 6:4, 6:7, 6:3.

По ходу матча Джокович неоднократно демонстрировал эмоции - чуть не сломал ракетку об корд и не порвал сетку.

Сразу после этого матча Джоко должен был выходить на матч за "бронзу" в миксте, где он играл с Ниной Стоянович, однако серб снялся с турнира. В итоге бронзовую награду ОИ-2020 взяла пара из Австралии Эшли Барти и Джон Пирс.

Официально причиной отказал Джоковича в сербской федерации назвали травму плеча.

Напомним, сегодня украинка Элина Свитолина в тяжелейшем матче за "бронзу" Олимпиады одолела казашку Елену Рыбакину - 1:6, 7:6, 6:4.

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