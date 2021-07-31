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Джокович залишився без медалей ОІ-2020: один матч за "бронзу" програв, з другого знявся

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Токіо, Субота 31 липня 2021 15:24
Джокович залишився без медалей ОІ-2020: один матч за "бронзу" програв, з другого знявся Фото: Новак Джокович їде з Токіо без нагород (olympics.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Перша ракетка світу в чоловічому тенісі серб Новак Джокович залишає Олімпійські ігри-2020 без медалей. Сьогодні він міг взяти відразу дві "бронзи", але в матчі індивідуального розряду поступився іспанцеві Пабло Корреньо-Бусті, а потім знявся з "бронзового" матчу в міксті.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Матч одиночного розряду проти Корреньо-Бусти Джокович проводив не в кращих, в першу чергу, психологічних кондиціях. До цього він поступився два півфінали - в одиночному і парному розрядах. Сам матч проти іспанця серб почав невдало, поступившись у першому сеті 4: 6, проте потім у найскладнішому другому сеті зміг взяти вгору на тай-брейку. Однак все ж вирішальний сет і матч взяв Коррельо-Буста - 6:4, 6:7, 6:3.

По ходу матчу Джокович неодноразово демонстрував емоції - мало не зламав ракетку об корд і не порвав сітку.

Відразу після цього матчу Джоко повинен був виходити на матч за "бронзу" в міксті, де він грав з Ніною Стоянович, проте серб знявся з турніру. У підсумку бронзову нагороду ОІ - 2020 взяла пара з Австралії Ешлі Барті і Джон Пірс.

Офіційно причиною відмовив Джоковича в сербській Федерації назвали травму плеча.

Нагадаємо, сьогодні Українка Еліна Світоліна у важкому матчі за "бронзу" Олімпіади здолала казашку Олену Рибакіну - 1:6, 7:6, 6:4.

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