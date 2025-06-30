Джерела розповіли, кого можуть призначити наступним послом України в США

Українська влада розглядає варіанти можливої заміни посла в Сполучених Штатах Оксани Маркарової. У неї не склалися стосунки з новою адміністрацією Дональда Трампа.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна " Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду ".

Одним із варіантів, який обговорювався на Банковій, було призначення міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла у США, адже він має позитивний імідж у нової американської адміністрації. Проте від цієї ідеї вирішили відмовитися.

"Спочатку був такий сценарій, щоб на місце Маркарової відправити Умєрова, якого дуже позитивно сприймають у нинішній команді Трампа. З іншого боку, ця його перевага потрібна і на його нинішній посаді. Тож, наскільки я розумію, від цієї ідеї вирішили відійти", - пояснило джерело у команді влади.

Тепер, за даними РБК-Україна, на Банковій розглядається інший варіант, за якого послом у США можуть відправити нинішнього міністра культури Миколу Точицького.

За інформацією видання, Точицький "нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи."

Офіційних рішень ще не оголошено, однак джерела вказують, що оновлення посольської команди в США - лише питання часу.