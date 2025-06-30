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Джерела розповіли, кого можуть призначити наступним послом України в США

Понеділок 30 червня 2025 10:14
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Джерела розповіли, кого можуть призначити наступним послом України в США Фото: (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українська влада розглядає варіанти можливої заміни посла в Сполучених Штатах Оксани Маркарової. У неї не склалися стосунки з новою адміністрацією Дональда Трампа.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду".

Одним із варіантів, який обговорювався на Банковій, було призначення міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла у США, адже він має позитивний імідж у нової американської адміністрації. Проте від цієї ідеї вирішили відмовитися.

"Спочатку був такий сценарій, щоб на місце Маркарової відправити Умєрова, якого дуже позитивно сприймають у нинішній команді Трампа. З іншого боку, ця його перевага потрібна і на його нинішній посаді. Тож, наскільки я розумію, від цієї ідеї вирішили відійти", - пояснило джерело у команді влади.

Тепер, за даними РБК-Україна, на Банковій розглядається інший варіант, за якого послом у США можуть відправити нинішнього міністра культури Миколу Точицького.

За інформацією видання, Точицький "нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи."

Офіційних рішень ще не оголошено, однак джерела вказують, що оновлення посольської команди в США - лише питання часу.

Що відомо про Маркарову

Оксана Маркарова обіймає посаду посла України у США з 2021 року.

Вона була призначена на цю посаду 25 лютого указом президента Володимира Зеленського.

До цього Маркарова обіймала посаду міністра фінансів України та мала значний досвід у сфері фінансової політики.

Як повідомляло РБК-Україна, саме міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував її кандидатуру на посаду очільника української дипломатичної місії у Вашингтоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському, в якому зажадав звільнити українського посла в США Оксану Маркарову.

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