Источники рассказали, кого могут назначить следующим послом Украины в США

Украинские власти рассматривают варианты возможной замены посла в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой. У нее не сложились отношения с новой администрацией Дональда Трампа.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства ".

Одним из вариантов, который обсуждался на Банковой, было назначение министра обороны Рустема Умерова на должность посла в США, ведь он имеет положительный имидж у новой американской администрации. Однако от этой идеи решили отказаться.

"Сначала был такой сценарий, чтобы на место Маркаровой отправить Умерова, которого очень положительно воспринимают в нынешней команде Трампа. С другой стороны, это его преимущество нужно и на его нынешней должности. Поэтому, насколько я понимаю, от этой идеи решили отойти", - пояснил источник в команде власти.

Теперь, по данным РБК-Украина, на Банковой рассматривается другой вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого.

По информации издания, Точицкий "якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе."

Официальных решений еще не объявлено, однако источники указывают, что обновление посольской команды в США - лишь вопрос времени.