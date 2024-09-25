Спікер Джонсон поскаржився Зеленському на посла України в США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Джонсона.

"Шановний президенте Зеленський! Я вимагаю негайно звільнити посла України в США Оксану Маркарову", - написав у своєму листі Джонсон.

Як розповів спікер, цього тижня Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американське виробниче підприємство.

Об’єкт перебував у полі політичних суперечок, його очолював найвищий політичний сурогат кандидата у президенти США від Демократично партії Камали Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід "навмисне жодного республіканця не запросили".

"Тур явно був партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам, і явно є втручанням у вибори. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні. Її потрібно негайно зняти з посади", - наголосив спікер.

Він нагадав, що раніше чітко заявляв, що всі іноземні держави повинні уникати висловлювання своєї думки або втручання у внутрішню політику США

"Підтримка припинення війни Росії проти України залишається двопартійною, але наші відносини піддаються невиправданим випробуванням і безпідставно заплямовуються, коли кандидати, які очолюють республіканський президентський список, стають мішенями для нападок у ЗМІ з боку посадових осіб вашого уряду. Ці інциденти не повинні повторитися", - додав Джонсон.