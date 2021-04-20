Новый посол Украины отправилась в США

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Она улетела в Соединенные Штаты уже сегодня.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook .

Отметим, президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США 25 февраля. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.

Как писало РБК-Украина, кандидатуру Маркаровой на должность руководителя украинского посольства в США предложил министр Кулеба.

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", - написала она на странице в Facebook.

Отметим, Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную раду и смены правительства.