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Новый посол Украины отправилась в США

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 09:20
Новый посол Украины отправилась в США Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Она улетела в Соединенные Штаты уже сегодня.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook.

Отметим, президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США 25 февраля. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.

Как писало РБК-Украина, кандидатуру Маркаровой на должность руководителя украинского посольства в США предложил министр Кулеба.

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", - написала она на странице в Facebook.

Отметим, Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную раду и смены правительства.

Отметим, Маркарова, которая назначена послом в Вашингтоне, готова присоединяться к переговорам с Международным валютным фондом.

Также Оксана Маркарова в комментарии "Голосу Америки" заявила, что она ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

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