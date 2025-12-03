Дружина Усика вразила бездоганним офісним шиком: блуза з бантом і широкі штани

Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, поділилася в мережі новим образом, у якому поєднуються стримана елегантність і класичний мінімалізм. Вибір зірки демонструє ідеальний баланс між діловим стилем і легкою вечірньою витонченістю, роблячи "лук" водночас сучасним і вишуканим.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Блуза з бантом - головний акцент образу

Центральним елементом стала блуза кремового відтінку з довгими рукавами.

Вільний крій додає образу легкості, а великий бант на шиї, що спадає, додає романтичної та вінтажної нотки. На це сучасних дизайнерів, очевидно, надихала мода 70-х років.

Шовковий матеріал створює м'яке драпірування і благородний блиск тканини, а також підкреслює статус і вишуканий смак.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Широкі штани у відтінку кемел

Блуза органічно доповнена класичними широкими штанами світло-бежевого або, як його ще називають, верблюжого відтінку (кемел).

Вільний силует штанів підкреслює розслаблену, але водночас дорогу естетику образу, роблячи його універсальним для офіційних зустрічей, ділових переговорів або світських заходів.

Поєднання кремового і кемел створює м'який теплий контраст, що належить до палітри Soft Neutrals, популярної серед шанувальників класичної елегантності.

Дружина Усика показала модний образ для офісу (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Аксесуари та деталі

Образ довершений лаконічними аксесуарами, що підкреслюють стильний мінімалізм: класичні туфлі-човники з гострим носком чорного кольору надають структурованості ансамблю, а чорна шкіряна сумка-клатч забезпечує елегантність і практичність.

Єдиний яскравий акцент - масивні золоті сережки, що надають "луку" легкого голлівудського блиску.

Образ Катерини Усик - приклад того, як можна створити стильний і дорогий образ, використовуючи лише два основні елементи класичного гардероба.

Лук показує, що реальна розкіш полягає в якісних тканинах, бездоганних лініях і продуманих деталях, а не в кричущих декоративних елементах.

Дружина Усика задає тренди (скриншот)