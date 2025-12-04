ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Дженнифер Лопес в оверсайз-жакете и юбке-карандаш: идея для стильного "лука"

Четверг 04 декабря 2025 13:01
UA EN RU
Дженнифер Лопес в оверсайз-жакете и юбке-карандаш: идея для стильного "лука" Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Катерина Собкова

Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала безупречное чувство стиля, появившись на гала-вечере The Hollywood Reporter's Women in Entertainment в Лос-Анджелесе. Певица и актриса выбрала образ, в котором соединила деловой шик и актуальные модные тренды сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Джей Ло

Костюм в самом модном оттенке сезона

Для мероприятия Лопес предпочла элегантный шоколадно-коричневый костюм, ставший одним из ключевых оттенков сезона. Образ гармонично соединил несколько актуальных тенденций: оверсайз-жакет и юбка-карандаш.

Оверсайз-жакет стал центральным элементом лука. Объемный мужской крой блейзера с глубоким V-образным вырезом и заостренными лацканами отсылает к тренду "power dressing" 80-х, но в современной расслабленной интерпретации.

Дженнифер Лопес в оверсайз-жакете и юбке-карандаш: идея для стильного &quot;лука&quot;Дженнифер Лопес показала стильный лук (фото: instagram.com/jlo)

Лопес сделала ставку на смелый акцент: она полностью отказалась от топа под жакетом, создав провокационный, но вместе с тем изысканный образ с открытым декольте. Этот прием сейчас является одним из самых популярных на красных дорожках.

Нижнюю часть образа составила юбка-карандаш длины миди, облегающая фигуру. Она уравновесила объемный верх и придала классическую элегантность, подчеркнув изящную талию и силуэт Лопес.

Дженнифер Лопес в оверсайз-жакете и юбке-карандаш: идея для стильного &quot;лука&quot;Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Обувь и аксессуары

Не менее важной стала роль аксессуаров. Звезда дополнила костюм классическими замшевыми лодочками в оттенке нюд, которые визуально удлинили ноги и не отвлекали внимания от основного наряда.

Стильный клатч с тиснением под крокодиловую кожу добавил текстуры и роскоши. Украшения были минималистичными, но выразительными: Лопес выбрала чокер с серебристыми и блестящими элементами, что подчеркнул глубокий вырез жакета и придал образу современный шик.

Дженнифер Лопес в оверсайз-жакете и юбке-карандаш: идея для стильного &quot;лука&quot;Дженнифер Лопес задает тренды (фото: instagram.com/jlo)

Этот лук Дженнифер Лопес является идеальной инструкцией для тех, кто хочет соединить деловые элементы гардероба с вечерней элегантностью.

Строгий костюм в правильном цвете и с продуманными деталями может стать не только символом статуса, но и проявлением женственности, оставаясь при этом в утонченном стиле.

Этот образ Лопес демонстрирует, как трендовые решения можно адаптировать и к красной дорожке, и к повседневному вечернему выходу, не теряя элегантности и современного характера.

Классика, сочетающаяся со смелыми модными акцентами, еще раз подтвердила статус Дженнифер Лопес как иконы стиля и примера для подражания в мире моды.

Дженнифер Лопес в оверсайз-жакете и юбке-карандаш: идея для стильного &quot;лука&quot;Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Дженнифер Лопес Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев