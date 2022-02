Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене: эффектное видео

68-летний актер стал факелоносцем Олимпийского огня. Чан стал 30-м пронесшим огонь в нынешней эстафете, ему достался "Бадалин" – самая посещаемая часть Великой китайской стены.

WATCH: Actor Jackie Chan was part of the Olympic torch relay for this year's Winter Games, carrying the flame atop the Great Wall in China. "I'm very happy. I'm also cold!" he said. https://t.co/lx8nNlLTUz pic.twitter.com/9lsBEBkiKe