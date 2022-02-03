Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене: эффектное видео
Легендарный актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ChinaDaily.
68-летний актер стал факелоносцем Олимпийского огня. Чан стал 30-м пронесшим огонь в нынешней эстафете, ему достался "Бадалин" – самая посещаемая часть Великой китайской стены.
WATCH: Actor Jackie Chan was part of the Olympic torch relay for this year's Winter Games, carrying the flame atop the Great Wall in China. "I'm very happy. I'm also cold!" he said. https://t.co/lx8nNlLTUz pic.twitter.com/9lsBEBkiKe— TODAY (@TODAYonline) February 3, 2022
"Я очень горд и счастлив быть факелоносцем на двух Олимпийских играх. Это моя четвертая Олимпиада. Я безумно рад", – сказал Джеки Чан.
Jackie Chan carried the Olympic torch on the last day of #PyeongChang2018's #OlympicTorchRelay, just hours before tonight's #OpeningCeremony.— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 9, 2018
#Olympics #WinterGames #JackieChan @Olympics @pyeongchang2018 @EyeOfJackieChan pic.twitter.com/wPnMv59ne6
Эстафета олимпийского огня стартовала в среду, 2 февраля, в Пекине. Ее маршрут состоит из 12 основных точек. Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Напомним, что Украина назвала спортсменов, которые пронесут флаг на церемонии открытия Олимпийских игр. Ими стали Александра Назарова и Александр Абраменко.