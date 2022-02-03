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Олимпиада 2022: Украина назвала своих знаменосцев на церемонии открытия

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Пекин, Четверг 03 февраля 2022 10:50
Олимпиада 2022: Украина назвала своих знаменосцев на церемонии открытия Фото: Александра Назарова и Александр Абраменко (noc-ukr.org)
Автор: Андрей Вырва

Национальный олимпийский комитет Украины объявил спортсменов, которые на церемонии открытия понесут флаг Украины. Ими стали фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК Украины.

Для Абраменко игры в Пекине станут пятыми в карьере. На Олимпиаде в Пхенчхане он выиграл золотую награду в акробатике.

"Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ​​ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", - сказал Александр Абраменко.

Для Александры Назаровой это будут вторые взрослые Олимпийские игры в карьере. На юношеских играх 2012 года Александра стала серебряным призером.

"Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать флагоносцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", - заявила Александра Назарова.

Церемония открытия Олимпиады-2022 состоится 4 февраля в 14.00.

Напомним, что биатлонистка Анастасия Меркушина 5 февраля вылетит в Пекин, чтобы заменить Елену Билосюк, если ее состояние здоровья не улучшится.

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