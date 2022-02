Джекі Чан проніс олімпійський вогонь по Великій китайській стіні: ефектне відео

68-річний актор став факелоносцем Олімпійського вогню. Чан став 30-м, хто проніс вогонь в цьогорічній естафеті, йому дістався "Бадалін" – найвідвідуваніша частина Великої китайської стіни.

WATCH: Actor Jackie Chan was part of the Olympic torch relay for this year's Winter Games, carrying the flame atop the Great Wall in China. "I'm very happy. I'm also cold!" he said. https://t.co/lx8nNlLTUz pic.twitter.com/9lsBEBkiKe