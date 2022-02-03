Джекі Чан проніс олімпійський вогонь по Великій китайській стіні: ефектне відео

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ChinaDaily .

68-річний актор став факелоносцем Олімпійського вогню. Чан став 30-м, хто проніс вогонь в цьогорічній естафеті, йому дістався "Бадалін" – найвідвідуваніша частина Великої китайської стіни.

WATCH: Actor Jackie Chan was part of the Olympic torch relay for this year's Winter Games, carrying the flame atop the Great Wall in China. "I'm very happy. I'm also cold!" he said. https://t.co/lx8nNlLTUz pic.twitter.com/9lsBEBkiKe — TODAY (@TODAYonline) February 3, 2022

"Я дуже гордий і радий бути факелоносцем на двох Олімпійських іграх. Це моя четверта Олімпіада. Я дуже радий", – сказав Джекі Чан.

Естафета олімпійського вогню стартувала у середу, 2 лютого, у Пекіні. Її маршрут складається із 12 основних точок. Увечері 4 лютого вогонь буде доставлено до Пекінського Олімпійського парку на церемонію відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.