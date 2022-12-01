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Джанкой перетворився на найбільшу військову базу росіян в Криму, - Генштаб

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Четвер 01 грудня 2022 11:55
Джанкой перетворився на найбільшу військову базу росіян в Криму, - Генштаб Фото: Джанкой перетворився на найбільшу військову базу росіян в Криму (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти перетворили Джанкой та прилеглі райони на найбільшу військову базу у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

За його словами, на півночі Криму росіяни утримують резерви для посилення угруповань на Придніпровському та Оріховському напрямках.

"Місто Джанкой та прилеглі до нього районі фактично перетворилися на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території Криму, звідки здійснюється передислокація російських військ та техніки", - сказав Громов.

Він зазначив, що за даними розвідки, у польовому парку техніки в районі Медведівки (Джанкойський район) перебуває 750 одиниць озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що окупанти готуються до активної оборони Криму та створюють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Росіяни також активно облаштують укріплення біля адмінкордону з Херсонською областю та Кримським півостровом.

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