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Окупанти звозять залізобетонні конструкції ближче до "воріт" до Криму

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Четвер 24 листопада 2022 07:54
Окупанти звозять залізобетонні конструкції ближче до "воріт" до Криму Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники активно облаштують укріплення біля адмінкордону з Херсонською областю та кримським півостровом. Виготовлені блоки та конструкції звозять до міста Армянськ, що вважається "входом" на територію АРК.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

"На тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже готову продукцію окупанти вивозять у напрямку Армянська.

Ймовірно, ці дії спрямовані на створення захисних укріплень для майбутньої нової лінії оборони.

Окупанти звозять залізобетонні конструкції ближче до &quot;воріт&quot; до Криму

Біля Армянська збирають залізобетонні конструкції для створення укріплень (фото: скріншот google.com/maps)

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки МОУ, російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова і виробляють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Раніше про те, що Росія будує оборонні рубежі у Криму, писали й аналітики ISW.

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