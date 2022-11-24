Окупанти звозять залізобетонні конструкції ближче до "воріт" до Криму
Російські загарбники активно облаштують укріплення біля адмінкордону з Херсонською областю та кримським півостровом. Виготовлені блоки та конструкції звозять до міста Армянськ, що вважається "входом" на територію АРК.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook.
"На тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже готову продукцію окупанти вивозять у напрямку Армянська.
Ймовірно, ці дії спрямовані на створення захисних укріплень для майбутньої нової лінії оборони.
Біля Армянська збирають залізобетонні конструкції для створення укріплень (фото: скріншот google.com/maps)
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки МОУ, російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова і виробляють позиційні райони на півночі Джанкойського району.
Раніше про те, що Росія будує оборонні рубежі у Криму, писали й аналітики ISW.
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