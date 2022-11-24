Окупанти звозять залізобетонні конструкції ближче до "воріт" до Криму

Російські загарбники активно облаштують укріплення біля адмінкордону з Херсонською областю та кримським півостровом. Виготовлені блоки та конструкції звозять до міста Армянськ, що вважається "входом" на територію АРК.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook.