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Джанкой превратился в крупнейшую военную базу россиян в Крыму, - Генштаб

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Четверг 01 декабря 2022 11:55
Джанкой превратился в крупнейшую военную базу россиян в Крыму, - Генштаб Фото: Джанкой превратился в крупнейшую военную базу россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По его словам, на севере Крыма россияне содержат резервы для усиления группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях.

"Город Джанкой и прилегающие к нему районе фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории Крыма, откуда осуществляется передислокация российских войск и техники", - сказал Громов.

Он отметил, что, по данным разведки, в полевом парке техники в районе Медведевки (Джанкойский район) находится 750 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, разведка сообщала, что оккупанты готовятся к активной обороне Крыма и создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

Россияне также активно занимаются обустройством укреплений возле админграницы с Херсонской областью и Крымским полуостровом.

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