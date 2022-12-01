Джанкой превратился в крупнейшую военную базу россиян в Крыму, - Генштаб

Российские оккупанты превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

По его словам, на севере Крыма россияне содержат резервы для усиления группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях.

"Город Джанкой и прилегающие к нему районе фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории Крыма, откуда осуществляется передислокация российских войск и техники", - сказал Громов.

Он отметил, что, по данным разведки, в полевом парке техники в районе Медведевки (Джанкойский район) находится 750 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, разведка сообщала, что оккупанты готовятся к активной обороне Крыма и создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

Россияне также активно занимаются обустройством укреплений возле админграницы с Херсонской областью и Крымским полуостровом.

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