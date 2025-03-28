Дюбуа слідом за Усиком отримав обов'язкового суперника: чому боксерські організації торпедують об'єднавчий бій

Обов'язковим претендентом на бій з Дюбуа названо його співвітчизника – Дерека Чісору. Поєдинок має відбутися не пізніше 21 червня, передає Sky Sports.

Спочатку претендента для Дюбуа мали визначити в бою між Мартіном Баколе та Ефе Аджагбою на початку травня. Проте після поразки Баколе від Джозефа Паркера в кінці лютого цей бій втратив статус відбіркового.

Через стислі терміни проведення фінального елімінаційного бою стало неможливим, тому право на поєдинок з чемпіоном отримав Чісора, який посідає друге місце у світовому рейтингу IBF.

Водночас, згідно з правилами IBF, терміни можуть бути змінені, а обов'язковий захист відкладений. Станеться це, якщо Дюбуа домовиться про проведення об'єднавчого реваншу з чемпіоном за версіями WBC, WBA та WBO – українцем Усиком.

При цьому Усика також підтискає WBO, яка вимагає негайного захисту титулу проти Паркера.

Чого хочуть організації

Ситуації з Усиком і Дюбуа – дуже схожі. Організації, в принципі, не мають наміру перешкоджати об'єднавчому поєдинку. Але виставляють свої умови. Для чого це робиться?

Справа у тому, що вже другий рік поспіль організації не мають змоги вести справи в найпрестижнішому дивізіоні, віддаючи все в руки менеджерів чемпіонів, які самі вирішують – коли і з ким вони захищатимуть пояси. 2024 рік пройшов під знаком протистоянь Усик – Ф'юрі. Тепер намічається нова епопея: Усик – Дюбуа.

Команди боксерів ніби й ведуть переговори, а ніби й ні: раз на місяць з'являються якісь розмиті заяви, абсолютно без конкретики. І це не може не турбувати провідні боксерські структури. Та ж IBF вже втратила бій Дюбуа – Паркер. І з жахом спостерігає за неспішними діями команд британця та українця.

Між тим, якщо сторони домовляться і зустріч Усик – Дюбуа таки відбудеться у серпні або вересні – це буде єдиний чемпіонський бій за рік на всі чотири організації. Адже топ-боксери зазвичай проводять наступні поєдинки не раніше, ніж за півроку. А оскільки перемовини йдуть невідомо як, дата може й зміститися – скажімо, на жовтень-листопад.

Тому організації просто не мають права не діяти. Своїми заявами, призначеннями боїв та суперників вони спонукають команди чемпіонів до реальних дій. Насправді поєдинку Усик – Дюбуа наразі нічого не загрожує. Але, якщо команди чемпіонів і надалі вестимуть справи черепашачими темпами, можуть нарватися на серйозні неприємності, а їхні зіркові підопічні – залишитись без поясів.

Можливий бій Усик – Дюбуа: що відомо

Українець та британець зібрали у своїх руках чемпіонські титули за всіма найпрестижнішими версіями. Усик володіє поясами WBC, WBO та WBA, Дюбуа – IBF. У протистоянні між ними може визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

Зазначимо, що Дюбуа отримав свій пояс після добровільної відмови від нього Усика. Українець після першої перемоги над Ф'юрі в травні минулого року став абсолютним чемпіоном світу. Проте був змушений відмовитися від титулу IBF. Організація вимагала захисту чемпіонства, а українець не міг цього зробити через зобов'язання провести реванш з Ф'юрі. Тому в повторному бою Усик – Ф'юрі на кону стояли три пояси – WBC WBA та WBO.

Дюбуа у свою чергу здобув титул IBF, здолавши в поєдинку за вакантний пояс земляка Ентоні Джошуа. 22 лютого він мав провести перший захист проти новозеландця Паркера, але знявся з бою через хворобу.

Усик і Дюбуа вже зустрічались на ринзі – у серпні 2023 року українець нокаутував суперника у дев'ятому раунді. Британець вважає ту поразку несправедливою.