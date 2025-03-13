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Усик отримав жорстку умову від WBO: може залишитись без титулу

Четвер 13 березня 2025 11:45
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Усик отримав жорстку умову від WBO: може залишитись без титулу Фото: Олександр Усик (Віталій Носач)
Автор: Андрій Костенко

Світова боксерська організація (WBO) виступила з заявою щодо свого титулу в надважкій вазі, який належить українцю Олександру Усику. Чемпіон отримав обов'язкового суперника та жорсткий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Українець зобов'язаний дати бій тимчасовому чемпіону WBO та обов'язковому претенденту за цією версією Джозефу Паркеру з Нової Зеландії.

Організація офіційно повідомила про це промоутерів боксерів – Олександра Красюка (K2 Promotions) і Френка Воррена (Queensberry Promotions). Для проведення перемовин поставили термін 30 днів.

Бос WBO Густаво Олівієрі написав у соцмережах, що це рішення повністю відповідає політиці організації – один чемпіон у кожній ваговій категорії.

Якщо сторони не домовляться, то організація сама замовить промоутерські торги. Переможець аукціону отримає першочергове право організувати івент, а переможна ставка стане призовим фондом поєдинку.

Цікаво, що тільки вчора Красюк заявив про старт переговорного процесу з чемпіоном IBF британцем Деніелем Дюбуа, який також є клієнтом Воррена. Усик неодноразово говорив, що інші суперники, крім Дюбуа, його не цікавлять. Жорстка позиція WBO може змусити українця відмовитися від поясу – тоді поєдинок з британцем втратить статус об'єднавчого за титул абсолютного чемпіона.

Усик по лінії WBO: що відомо

Українець володіє титулом чемпіона світу за версією WBO з вересня 2021 року, коли у поєдинку за пояси трьох організацій (також – WBA та IBF) переміг британця Ентоні Джошуа одностайним рішенням суддів.

Після того Усик чотири рази захистив пояс: виграв реванш з Джошуа, нокаутом здолав Дюбуа, а також двічі переміг Тайсона Ф'юрі.

Паркер завоював пояс тимчасового чемпіона WBO 8 березня минулого року, відібравши його у китайця Чжан Чжілея. 22 лютого цього року він захистив титул, відправивши в нокаут у другому раунді конголезця Мартіна Баколе. Спершу Паркер мав провести бій проти Дюбуа за титул чемпіона за версією IBF, проте через хворобу британець знявся з поєдинку.

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Бокс WBO Олександр Усик
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