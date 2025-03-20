WBO не наполягатиме на поєдинку Усика з Паркером за однієї умови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports .

Раніше організація визначила обов'язкового претендента на титул, яким став новозеландець Джозеф Паркер (тимчасовий чемпіон WBO). Та дала командам боксерів 30 днів на переговори щодо організації поєдинку.

Натомість Усик заявив, що не розглядає інших варіантів, крім зустрічі на ринзі з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа. Ситуація зайшла в глухий кут. WBO могла відібрати пояс в українця і тоді поєдинок Усик – Дюбуа втрачав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Тепер президент WBO Густаво Олівері заявив, що організація може відтермінувати проведення Усиком обов'язкового захисту титулу, якщо українець звернеться до організації з відповідним запитом.

"Так, ми ухвалили рішення про проведення поєдинку між Усиком і Паркером. Утім, у нас є можливість відкласти цей поєдинок на пізніший термін. Для цього команда Усика має направити нам звернення про відстрочку. Її розгляне чемпіонський комітет WBO і прийме відповідне рішення", – заявив Олівері.

Можливий бій Усик – Дюбуа: що відомо

Українець та британець зібрали у своїх руках чемпіонські титули за всіма найпрестижнішими версіями. Усик володіє поясами WBC, WBO та WBA, Дюбуа – IBF. У протистоянні між ними може визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

Зазначимо, що Дюбуа отримав свій пояс після добровільної відмови від нього Усика. Українець після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі в травні минулого року став абсолютним чемпіоном світу. Проте був змушений відмовитися від титулу IBF. Організація вимагала захисту чемпіонства, а українець не міг цього зробити через зобов'язання провести реванш з Ф'юрі. Тому в повторному бою Усик – Ф'юрі на кону стояли три пояси – WBC WBA та WBO.

Дюбуа у свою чергу здобув титул IBF, здолавши в поєдинку за вакантний пояс земляка Ентоні Джошуа. 22 лютого він мав провести перший захист проти новозеландця Джозефа Паркера, але знявся з бою через хворобу.

Усик і Дюбуа вже зустрічались на ринзі – у серпні 2023 року українець нокаутував суперника у дев'ятому раунді. 27-річний британець вважає ту поразку несправедливою.