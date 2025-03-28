Дюбуа вслед за Усиком получил обязательного соперника: почему боксерские организации торпедируют объединительный бой

Обязательным претендентом на бой с Дюбуа назван его соотечественник - Дерек Чисора. Поединок должен состояться не позднее 21 июня, передает Sky Sports.

Изначально претендента для Дюбуа должны были определить в бою между Мартином Баколе и Эфе Аджагбой в начале мая. Однако после поражения Баколе от Джозефа Паркера в конце февраля этот бой потерял статус отборочного.

Из-за сжатых сроков проведение финального элиминационного боя стало невозможным, поэтому право на поединок с чемпионом получил Чисора, занимающий второе место в мировом рейтинге IBF.

В то же время, согласно правилам IBF, сроки могут быть изменены, а обязательная защита отложена. Произойдет это, если Дюбуа договорится о проведении объединительного реванша с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO - украинцем Усиком.

При этом Усика также поджимает WBO, которая требует немедленной защиты титула против Паркера.

Чего хотят организации

Ситуации с Усиком и Дюбуа - очень похожи. Организации, в принципе, не намерены препятствовать объединительному поединку. Но выставляют свои условия. Для чего это делается?

Дело в том, что уже второй год подряд организации не имеют возможности вести дела в самом престижном дивизионе, отдавая все в руки менеджеров чемпионов, которые сами решают - когда и с кем они будут защищать пояса. 2024 год прошел под знаком противостояний Усик - Фьюри. Теперь намечается новая эпопея: Усик - Дюбуа.

Команды боксеров вроде и ведут переговоры, а вроде и нет: раз в месяц появляются какие-то размытые заявления, абсолютно без конкретики. И это не может не беспокоить ведущие боксерские структуры. Та же IBF уже потеряла бой Дюбуа - Паркер. И с ужасом наблюдает за неспешными действиями команд британца и украинца.

Между тем, если стороны договорятся и встреча Усик - Дюбуа таки состоится в августе или сентябре - это будет единственный чемпионский бой за год на все четыре организации. Ведь топ-боксеры обычно проводят следующие поединки не раньше, чем через полгода. А поскольку переговоры идут неизвестно как, дата может и сместиться - скажем, на октябрь-ноябрь.

Поэтому организации просто не имеют права бездействовать. Своими заявлениями, назначениями боев и соперников они побуждают команды чемпионов к реальным действиям. На самом деле поединку Усик - Дюбуа пока ничего не угрожает. Но, если команды чемпионов и в дальнейшем будут вести дела черепашьими темпами, могут нарваться на серьезные неприятности, а их звездные подопечные - остаться без поясов.

Возможный бой Усик - Дюбуа: что известно

Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, Дюбуа - IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

Отметим, что Дюбуа получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Украинец после первой победы над Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира. Однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик - Фьюри на кону стояли три пояса - WBC WBA и WBO.

Дюбуа в свою очередь получил титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс земляка Энтони Джошуа. 22 февраля он должен был провести первую защиту против новозеландца Паркера, но снялся с боя из-за болезни.

Усик и Дюбуа уже встречались на ринге - в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. Британец считает то поражение несправедливым.