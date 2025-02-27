"Люди Усика чекають". Промоутер Дюбуа про можливий бій та альтернативні варіанти

Промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF британця Даніеля Дюбуа – Френк Воррен поділився думками щодо майбутнього боксера. Він підтвердив зацікавленість у поєдинку з Олександром Усиком, але зазначив, що розглядаються й інші варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxNation .

За словами Воррена, команда українця чекає на рішення, а сам Дюбуа не ухилявся від жодного виклику.

"Даніель – чемпіон IBF, бій з Паркером мав бути добровільним захистом. І не його вина, що поєдинок не відбувся. Ми зробили все, щоб Дюбуа вийшов на ринг. Але лікарі після обстеження заборонили це робити. Тепер я зустрінуся з ним наступного тижня, і ми ухвалимо рішення, в якому напрямку будемо рухатися", – розповів промоутер.

Він також зазначив, що вже мав розмову з представниками Усика:

"Люди Усика чекають нашого рішення. Я говорив з Олександром Красюком, ми спілкувалися з Егісом Клімасом, і вони хочуть зробити цей бій. Чому б нам не хотіти?"

Водночас він підкреслив, що варіантів розвитку подій декілька. За його словами, Усик не планує виходити на ринг раніше кінця літа – початку осені.

"Зараз вони кажуть, що хочуть поєдинку. Подивимося. Також Джошуа каже, що хоче реваншу. Так що варіанти є. Ми їх опрацюємо і приймемо правильне рішення", – підсумував Воррен.

Можливий бій Усик – Дюбуа: що відомо

Українець та британець зібрали у своїх руках чемпіонські титули за всіма найпрестижнішими версіями. Усик володіє поясами WBC, WBO та WBA, Дюбуа – IBF. У протистоянні між ними може визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

Зазначимо, що Дюбуа отримав свій пояс після добровільної відмови від нього Усика. Українець після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі в травні минулого року став абсолютним чемпіоном світу. Проте був змушений відмовитися від титулу IBF. Організація вимагала захисту чемпіонства, а українець не міг цього зробити через зобов'язання провести реванш з Ф'юрі. Тому в повторному бою Усик – Ф'юрі на кону стояли три пояси – WBC WBA та WBO.

Дюбуа у свою чергу здобув титул IBF, здолавши в поєдинку за вакантний пояс земляка Ентоні Джошуа. 22 лютого він мав провести перший захист проти новозеландця Джозефа Паркера, але знявся з бою через хворобу.

Усик і Дюбуа вже зустрічались на ринзі – у серпні 2023 року українець нокаутував суперника у дев'ятому раунді. 27-річний британець вважає ту поразку несправедливою.