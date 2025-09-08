Дюбуа повертається: промоутер анонсував мегабій екс-чемпіона з зірковим співвітчизником

З ким та коли зустрінеться Дюбуа

Наступним суперником британського важковаговика, вірогідно, стане 20-річний Мозес Ітаума – володар титулів WBA International та WBO Inter-Continental. Про плани на майбутній поєдинок розповів промоутер Френк Воррен.

Дата зустрічі поки офіційно не названа. Очікується, що поєдинок двох зірок суперважкої ваги відбудеться у грудні 2025 року. Воррен натякнув, що сторони вже близькі до фінальних домовленостей.

"Даніелю лише 27. Він повинен відродитися, повернутися на ринг і показати свою силу. Бій з Мозесом буде грандіозним", - заявив промоутер.

Дюбуа та Ітаума перед протистоянням

27-річний Дюбуа провів за кар'єру 25 боїв, 22 з яких виграв (21 – нокаутом) та зазнав 3-х поразок.

У попередньому поєдинку він програв Олександру Усику. Українець нокаутував британця у п'ятому раунді, відібрав у нього титул IBF та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Мозес Ітаума (фото: instagram.com/m.itauma)

Ітаумі лише 20 років, але він уже провів 13 професійних поєдинків, усі виграв. При цьому 11 перемог здобув достроково.

Його агресивний стиль і нищівні удари часто порівнюють із манерою легендарного Майка Тайсона. Ітаума мав шанс стати наймолодшим чемпіоном світу в суперважкій вазі, побивши рекорд "Залізного Майка" (20 років і 4 місяці), однак не отримав титульного бою.

В останньому поєдинку британець ефектно нокаутував Ділліана Вайта за дві хвилини, здобувши титули WBO Inter-Continental та WBA International.