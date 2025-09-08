Дюбуа возвращается: промоутер анонсировал мегабой экс-чемпиона со звездным соотечественником

Бывший чемпион мира по версии IBF британец Даниэль Дюбуа может вернуться на ринг еще в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkySport.
Следующим соперником британского тяжеловеса, вероятно, станет 20-летний Мозес Итаума - обладатель титулов WBA International и WBO Inter-Continental. О планах на предстоящий поединок рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Дата встречи пока официально не названа. Ожидается, что поединок двух звезд супертяжелого веса состоится в декабре 2025 года. Уоррен намекнул, что стороны уже близки к финальным договоренностям.
"Даниэлю всего 27, он должен возродиться, вернуться на ринг и показать свою силу. Бой с Мозесом будет грандиозным", - заявил промоутер.
27-летний Дюбуа провел за карьеру 25 боев, 22 из которых выиграл (21 - нокаутом) и потерпел 3-х поражений.
В предыдущем поединке он проиграл Александру Усику. Украинец нокаутировал британца в пятом раунде, отобрал у него титул IBF и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Мозес Итаума (фото: instagram.com/m.itauma)
Итауме всего 20 лет, но он уже провел 13 профессиональных поединков, все выиграл. При этом 11 побед одержал досрочно.
Его агрессивный стиль и сокрушительные удары часто сравнивают с манерой легендарного Майка Тайсона. Итаума имел шанс стать самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе, побив рекорд "Железного Майка" (20 лет и 4 месяца), однако не получил титульного боя.
В последнем поединке британец эффектно нокаутировал Диллиана Уайта за две минуты, завоевав титулы WBO Inter-Continental и WBA International.
