ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дюбуа повертається: промоутер анонсував мегабій екс-чемпіона з зірковим співвітчизником

Понеділок 08 вересня 2025 13:20
UA EN RU
Дюбуа повертається: промоутер анонсував мегабій екс-чемпіона з зірковим співвітчизником Фото: Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу за версією IBF британець Даніель Дюбуа може повернутися на ринг ще у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkySport.

З ким та коли зустрінеться Дюбуа

Наступним суперником британського важковаговика, вірогідно, стане 20-річний Мозес Ітаума – володар титулів WBA International та WBO Inter-Continental. Про плани на майбутній поєдинок розповів промоутер Френк Воррен.

Дата зустрічі поки офіційно не названа. Очікується, що поєдинок двох зірок суперважкої ваги відбудеться у грудні 2025 року. Воррен натякнув, що сторони вже близькі до фінальних домовленостей.

"Даніелю лише 27. Він повинен відродитися, повернутися на ринг і показати свою силу. Бій з Мозесом буде грандіозним", - заявив промоутер.

Дюбуа та Ітаума перед протистоянням

27-річний Дюбуа провів за кар'єру 25 боїв, 22 з яких виграв (21 – нокаутом) та зазнав 3-х поразок.

У попередньому поєдинку він програв Олександру Усику. Українець нокаутував британця у п'ятому раунді, відібрав у нього титул IBF та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Дюбуа повертається: промоутер анонсував мегабій екс-чемпіона з зірковим співвітчизником

Мозес Ітаума (фото: instagram.com/m.itauma)

Ітаумі лише 20 років, але він уже провів 13 професійних поєдинків, усі виграв. При цьому 11 перемог здобув достроково.

Його агресивний стиль і нищівні удари часто порівнюють із манерою легендарного Майка Тайсона. Ітаума мав шанс стати наймолодшим чемпіоном світу в суперважкій вазі, побивши рекорд "Залізного Майка" (20 років і 4 місяці), однак не отримав титульного бою.

В останньому поєдинку британець ефектно нокаутував Ділліана Вайта за дві хвилини, здобувши титули WBO Inter-Continental та WBA International.

Раніше ми повідомили, що Усик отримав відстрочку від WBO з жорсткою умовою.

Також ми писали про те що легендарні Тайсон і Мейвезер проведуть виставковий бій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії