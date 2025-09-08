ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дюбуа возвращается: промоутер анонсировал мегабой экс-чемпиона со звездным соотечественником

Понедельник 08 сентября 2025 13:20
UA EN RU
Дюбуа возвращается: промоутер анонсировал мегабой экс-чемпиона со звездным соотечественником Фото: Даниэль Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира по версии IBF британец Даниэль Дюбуа может вернуться на ринг еще в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkySport.

С кем и когда встретится Дюбуа

Следующим соперником британского тяжеловеса, вероятно, станет 20-летний Мозес Итаума - обладатель титулов WBA International и WBO Inter-Continental. О планах на предстоящий поединок рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Дата встречи пока официально не названа. Ожидается, что поединок двух звезд супертяжелого веса состоится в декабре 2025 года. Уоррен намекнул, что стороны уже близки к финальным договоренностям.

"Даниэлю всего 27, он должен возродиться, вернуться на ринг и показать свою силу. Бой с Мозесом будет грандиозным", - заявил промоутер.

Дюбуа и Итаума перед противостоянием

27-летний Дюбуа провел за карьеру 25 боев, 22 из которых выиграл (21 - нокаутом) и потерпел 3-х поражений.

В предыдущем поединке он проиграл Александру Усику. Украинец нокаутировал британца в пятом раунде, отобрал у него титул IBF и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Дюбуа возвращается: промоутер анонсировал мегабой экс-чемпиона со звездным соотечественником

Мозес Итаума (фото: instagram.com/m.itauma)

Итауме всего 20 лет, но он уже провел 13 профессиональных поединков, все выиграл. При этом 11 побед одержал досрочно.

Его агрессивный стиль и сокрушительные удары часто сравнивают с манерой легендарного Майка Тайсона. Итаума имел шанс стать самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе, побив рекорд "Железного Майка" (20 лет и 4 месяца), однако не получил титульного боя.

В последнем поединке британец эффектно нокаутировал Диллиана Уайта за две минуты, завоевав титулы WBO Inter-Continental и WBA International.

Ранее мы сообщили, что Усик получил отсрочку от WBO с жестким условием.

Также мы писали о том что легендарные Тайсон и Мейвезер проведут выставочный бой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России