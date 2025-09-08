Дюбуа возвращается: промоутер анонсировал мегабой экс-чемпиона со звездным соотечественником

Бывший чемпион мира по версии IBF британец Даниэль Дюбуа может вернуться на ринг еще в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkySport .

С кем и когда встретится Дюбуа

Следующим соперником британского тяжеловеса, вероятно, станет 20-летний Мозес Итаума - обладатель титулов WBA International и WBO Inter-Continental. О планах на предстоящий поединок рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Дата встречи пока официально не названа. Ожидается, что поединок двух звезд супертяжелого веса состоится в декабре 2025 года. Уоррен намекнул, что стороны уже близки к финальным договоренностям.

"Даниэлю всего 27, он должен возродиться, вернуться на ринг и показать свою силу. Бой с Мозесом будет грандиозным", - заявил промоутер.

Дюбуа и Итаума перед противостоянием

27-летний Дюбуа провел за карьеру 25 боев, 22 из которых выиграл (21 - нокаутом) и потерпел 3-х поражений.

В предыдущем поединке он проиграл Александру Усику. Украинец нокаутировал британца в пятом раунде, отобрал у него титул IBF и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Мозес Итаума (фото: instagram.com/m.itauma)

Итауме всего 20 лет, но он уже провел 13 профессиональных поединков, все выиграл. При этом 11 побед одержал досрочно.

Его агрессивный стиль и сокрушительные удары часто сравнивают с манерой легендарного Майка Тайсона. Итаума имел шанс стать самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе, побив рекорд "Железного Майка" (20 лет и 4 месяца), однако не получил титульного боя.

В последнем поединке британец эффектно нокаутировал Диллиана Уайта за две минуты, завоевав титулы WBO Inter-Continental и WBA International.