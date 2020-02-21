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У двоих эвакурованых с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

Новости » Политика     21.02.2020 - 05:52
У двоих эвакурованых с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус
Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

Одну из заразившихся поместили на караантин

У двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, выявлен коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Одной из заболевших стала 24-летняя девушка из южной части страны. Перед вылетом в Австралию диагностика не показала у нее наличие коронавируса, однако она пожаловалась на похожие на грипп симптомы. По прилету домой ее поместили в карантин в аэропорту Дарвина. Последующие тесты дали положительную реакцию на 2019-nCoV.

Сейчас девушка доставлена в Королевскую больницу Аделаиды, где будет находится в изоляции.

Ранее сообщалось, что в Японии подтвердили, что новый коронавирус обнаружен еще у 13 человек, находящихся в карантине на круизном судне Diamond Princess.

РБК-Украина писало, общее количество инфицированных на лайнере Diamond Princess составляет 621 человек. Отметим, в среду, 19 февраля, на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин. После двух недель карантина первые 500 пассажиров лайнера сошли на берег. Всего на борту 3700 человек.

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