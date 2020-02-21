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За сутки в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли еще 115 человек

Новости » Общество     21.02.2020 - 03:10
За сутки в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли еще 115 человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Заразились более 400 человек

В четверг в центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что впервые за три дня фиксируется увеличение количества заболевших. Сутками ранее зафиксировали 349 заболевших.

В результате общее количество подтвержденных случаев заболевания в Хубэй достигло 62 442 человек.

"Число погибших в Хубэй от вспышки достигло 2144 на конец четверга, что на 115 больше, чем в предыдущий день", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19 в 26 странах.

Напомним, за последние сутки 5 новых случаев заражения произошло в Иране, из которых 2 были летальными.

Напомним, ранее за один день в Южной Корее было подтверждено 53 новых случая заболевания новым типом коронавируса COVID-19

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