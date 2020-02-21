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У двох эвакурованных з лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

Новини » Політика     21.02.2020 - 05:52
У двох эвакурованных з лайнера Diamond Princess виявили коронавірус
Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

Одну з тих, що заразилися помістили на караантин

У двох громадян Австралії, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, виявлений коронавірус 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Однією з хворих стала 24-річна дівчина з південної частини країни. Перед вильотом в Австралію діагностика не показала наявність у неї коронавіруса, однак вона поскаржилася на схожі на грип симптоми. По прильоту додому її помістили в карантин в аеропорту Дарвіна. Наступні тести дали позитивну реакцію на 2019-nCoV.

Зараз дівчина доставлена в Королівську лікарню Аделаїди, де буде знаходиться в ізоляції.

Раніше повідомлялося, що в Японії підтвердили, що новий коронавірус виявлений ще у 13 осіб, що перебувають у карантин на круїзному судні Diamond Princess.

РБК-Україна писало, загальна кількість інфікованих на лайнері Diamond Princess становить 621 осіб. Зазначимо, у середу, 19 лютого, на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин. Після двох тижнів карантину перші 500 пасажирів лайнера зійшли на берег. Всього на борту 3700 чоловік.

ВООЗ вимагає, щоб країни негайно повідомляли про зафіксовані випадки коронавіруса Усі евакуйовані люди пройшли перевірку і не мають симптомів ГРВІ, - Гончарук
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