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У двох регіонах України ввели відключення світла, обмеження можуть розширити

Кривий Ріг, П'ятниця 29 березня 2024 11:52
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У двох регіонах України ввели відключення світла, обмеження можуть розширити Фото: у двох регіонах України ввели відключення світла 29 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла 29 березня ввели у двох регіонах України. Обмеження діють у Харківській області та у Криворізькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що через нічну атаку аварійні відключення світла запровадити у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

У Харківській області вночі не обмежували електроенергію, але вранці через зростання споживання були введені графіки погодинних відключень. Станом на 11:30 у Харківській області знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

"Надвечір при зростанні споживання, можливо застосування заходів обмеження споживання в інших областях східного та дніпровського регіонів", - попереджають енергетики.

Попри нічний удар ворога, енергосистема працює збалансовано. Дефіцит електроенергії не прогнозується.

Обстріл України 29 березня

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго енергетики Війна в Україні Відключеня світла
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