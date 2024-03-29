У двох регіонах України ввели відключення світла, обмеження можуть розширити
Відключення світла 29 березня ввели у двох регіонах України. Обмеження діють у Харківській області та у Криворізькому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Зазначається, що через нічну атаку аварійні відключення світла запровадити у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
У Харківській області вночі не обмежували електроенергію, але вранці через зростання споживання були введені графіки погодинних відключень. Станом на 11:30 у Харківській області знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.
"Надвечір при зростанні споживання, можливо застосування заходів обмеження споживання в інших областях східного та дніпровського регіонів", - попереджають енергетики.
Попри нічний удар ворога, енергосистема працює збалансовано. Дефіцит електроенергії не прогнозується.
Обстріл України 29 березня
Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.
Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.
Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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