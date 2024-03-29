В двух регионах Украины ввели отключения света, ограничения могут расширить
Отключения света 29 марта ввели в двух регионах Украины. Ограничения действуют в Харьковской области и Криворожском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Отмечается, что из-за ночной атаки аварийные отключения света ввести в Криворожском районе Днепропетровской области.
В Харьковской области ночью не ограничивали электроэнергию, но утром из-за роста потребления были введены графики почасовых отключений. По состоянию на 11:30 в Харьковской области обесточено около 200 тысяч потребителей.
"К вечеру при росте потребления возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и днепровского регионов", - предупреждают энергетики.
Несмотря на ночной удар врага, энергосистема работает сбалансированно. Дефицит электроэнергии не прогнозируется.
Обстрел Украины 29 марта
Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.
Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.
Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .