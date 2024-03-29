В двух регионах Украины ввели отключения света, ограничения могут расширить

Фото: в двух регионах Украины ввели отключения света 29 марта (Getty Images)

Отключения света 29 марта ввели в двух регионах Украины. Ограничения действуют в Харьковской области и Криворожском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за ночной атаки аварийные отключения света ввести в Криворожском районе Днепропетровской области. В Харьковской области ночью не ограничивали электроэнергию, но утром из-за роста потребления были введены графики почасовых отключений. По состоянию на 11:30 в Харьковской области обесточено около 200 тысяч потребителей. "К вечеру при росте потребления возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и днепровского регионов", - предупреждают энергетики. Несмотря на ночной удар врага, энергосистема работает сбалансированно. Дефицит электроэнергии не прогнозируется.