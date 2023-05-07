UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У двох районах Миколаєва зникло світло

Фото: У двох районах Миколаєва зникло світло (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 7 травня, у двох районах Миколаєва зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, зникло світло в частині Інгульського та Корабельного районів.

Офіційної інформації щодо інциденту на даний момент немає. При цьому також невідомі причини знеструмлення районів.

Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня російські окупанти атакували ракетами Миколаїв . За даними ОК "Південь", ворог випустив чотири "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Тоді отримали поранення 23 особи та одна загинула. Серед поранених – дитина. На обстріл Миколаєва вже відреагував президент Володимир Зеленський і показав відео наслідків обстрілу міста.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу без світла залишився один із районів Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв