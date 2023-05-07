RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В двух районах Николаева пропал свет

Фото: В двух районах Николаева пропал свет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 7 мая, в двух районах Николаева пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, исчез свет в части Ингульского и Корабельного районов.

Официальной информации по поводу инцидента на данный момент нет. При этом также неизвестны причины обесточивания районов.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. По данным ОК "Юг", враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря.

Тогда получили ранения 23 человека и один погиб. Среди раненых - ребенок. На обстрелы Николаева уже отреагировал президент Владимир Зеленский и показал видео последствий обстрела города.

Тогда в результате вражеского обстрела без света остался один из районов Николаева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев