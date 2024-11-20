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У двох районах Києва виявили уламки дронів, є пошкодження

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ранкової атаки уламки російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) виявлені у двох районах Києва. В одному з них зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Подільський район 

У Києві сталось падіння уламків на автомобіль, але пожежі не виявлено. Зокрема у цьому районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в нежитловому приміщенні. 

Оболонський район 

Уламки дрона пали на відкритій території. Без наслідків. 

Станом на зараз інформації щодо постраждалих не надходила. 

Ранкова атака на Київ 

З самого ранку, 20 листопада, у Києві зранку пролунали вибухи. Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), в столиці працювала протиповітряна оборона (ППО). Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про дрони, які рухались в напрямку міста з півдня. 

Через деякий час стало відомо про падіння уламків, які спричинили пожежу у багатоповерхівці. Втім, пізніше з'ясувалось, що пожежа у будинку виникла через побутовий прилад

Загалом протягом останніх місяців Росія вдається до нічних атак майже кожної ночі. Ворог здебільшого атакує Україну безпілотниками, але інколи застосовує й ракети. 

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