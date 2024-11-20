У двох районах Києва виявили уламки дронів, є пошкодження

Подільський район

У Києві сталось падіння уламків на автомобіль, але пожежі не виявлено. Зокрема у цьому районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в нежитловому приміщенні.

Оболонський район

Уламки дрона пали на відкритій території. Без наслідків.

Станом на зараз інформації щодо постраждалих не надходила.

Ранкова атака на Київ

З самого ранку, 20 листопада, у Києві зранку пролунали вибухи. Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), в столиці працювала протиповітряна оборона (ППО). Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про дрони, які рухались в напрямку міста з півдня.

Через деякий час стало відомо про падіння уламків, які спричинили пожежу у багатоповерхівці. Втім, пізніше з'ясувалось, що пожежа у будинку виникла через побутовий прилад.

Загалом протягом останніх місяців Росія вдається до нічних атак майже кожної ночі. Ворог здебільшого атакує Україну безпілотниками, але інколи застосовує й ракети.