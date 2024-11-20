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В двух районах Киева обнаружили обломки дронов, есть повреждения

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате утренней атаки обломки российских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) обнаружены в двух районах Киева. В одном из них зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Подольский район 

В Киеве произошло падение обломков на автомобиль, но пожара не обнаружено. В частности в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении. 

Оболонский район 

Обломки дрона упали на открытой территории. Без последствий. 

По состоянию на сейчас информации о пострадавших не поступало. 

Утренняя атака на Киев 

С самого утра, 20 ноября, в Киеве утром прозвучали взрывы. Как сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА), в столице работала противовоздушная оборона (ПВО). Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о дронах, которые двигались в направлении города с юга. 

Через некоторое время стало известно о падении обломков, которые вызвали пожар в многоэтажке. Впрочем, позже выяснилось, что пожар в доме возник из-за бытового прибора

В целом в течение последних месяцев Россия прибегает к ночным атакам почти каждую ночь. Враг в основном атакует Украину беспилотниками, но иногда применяет и ракеты. 

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