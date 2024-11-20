В двух районах Киева обнаружили обломки дронов, есть повреждения

Подольский район

В Киеве произошло падение обломков на автомобиль, но пожара не обнаружено. В частности в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении.

Оболонский район

Обломки дрона упали на открытой территории. Без последствий.

По состоянию на сейчас информации о пострадавших не поступало.

Утренняя атака на Киев

С самого утра, 20 ноября, в Киеве утром прозвучали взрывы. Как сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА), в столице работала противовоздушная оборона (ПВО). Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о дронах, которые двигались в направлении города с юга.

Через некоторое время стало известно о падении обломков, которые вызвали пожар в многоэтажке. Впрочем, позже выяснилось, что пожар в доме возник из-за бытового прибора.

В целом в течение последних месяцев Россия прибегает к ночным атакам почти каждую ночь. Враг в основном атакует Украину беспилотниками, но иногда применяет и ракеты.