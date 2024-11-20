У Києві чути вибухи: працює ППО

З самого ранку, 20 листопада, у Києві лунають звуки вибухів. Сили ППО збивають дрони-камікадзе росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 05:45 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку столиці з півдня летить ворожий безпілотник.

Пізніше, 05:52 військові уточнили, що дрон противника знаходиться у південно-західній частині Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:53 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Додатково темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, проте це відбувається вже протягом багатьох місяців.