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У Києві впали уламки дронів: загорілася багатоповерхівка

Київ, Середа 20 листопада 2024 08:43
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У Києві впали уламки дронів: загорілася багатоповерхівка Фото: у Дніпровському районі Києва впали уламки дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві впали уламки ворожих дронів у середу, 20 листопада. Сталася пожежа у багатоповерховому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Внаслідок атаки РФ впали уламки безпілотників у Дніпровському районі столиці. Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа у житловому будинку.

"Сталося загорання у квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада Росія знову атакувала Україну ударними дронами. У Києві за ніч тричі оголошували повітряну тривогу. У столиці декілька разів лунали вибухи і працювала протиповітряна оборона.

Остання масштабна атака РФ

Росіяни у неділю, 17 листопада, завдали по Україні комбінованого удару. Це був найпотужніший обстріл за майже три місяці. Росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Окупанти знову націлилися на енергетику. В Україні запроваджували відключення світла.

Були зафіксовані влучання В Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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