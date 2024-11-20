У Києві не підтвердилося падіння уламків російських дронів. Пожежа у будинку виникла через побутовий прилад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Фото: КМВА спростувала інформацію про падіння уламків дронів у Києві (t.me/VA_Kyiv)

"Загоряння у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Після обстеження та уточнення даних виявилося, що у Дніпровському районі столиці не було падіння уламки безпілотників.

Що цьому передувало

В ніч на 20 листопада окупанти спрямували на столицю України ударні дрони. У Києві декілька разів оголошували повітряну тривогу. У місті працювала протиповітряна оборона, у зв'язку з цим лунали вибухи.

Зранку Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків дронів на лівому березі міста.

За попередньою інформацією, нібито відбулося падіння у Дніпровському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Як виявилося, інформація не підтвердилася.

Додамо, що окупанти атакують Україну дронами щоночі. У жовтні росіяни використали проти України рекордну кількість безпілотників.

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