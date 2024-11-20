ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

КМВА спростувала інформацію про падіння уламків дронів у Києві

Київ, Середа 20 листопада 2024 09:39
UA EN RU
КМВА спростувала інформацію про падіння уламків дронів у Києві Фото: у Києві уточнили інформація про падіння уламків дронів (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві не підтвердилося падіння уламків російських дронів. Пожежа у будинку виникла через побутовий прилад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Після обстеження та уточнення даних виявилося, що у Дніпровському районі столиці не було падіння уламки безпілотників.

"Загоряння у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Фото: КМВА спростувала інформацію про падіння уламків дронів у Києві (t.me/VA_Kyiv)

Що цьому передувало

В ніч на 20 листопада окупанти спрямували на столицю України ударні дрони. У Києві декілька разів оголошували повітряну тривогу. У місті працювала протиповітряна оборона, у зв'язку з цим лунали вибухи.

Зранку Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків дронів на лівому березі міста.

За попередньою інформацією, нібито відбулося падіння у Дніпровському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Як виявилося, інформація не підтвердилася.

Додамо, що окупанти атакують Україну дронами щоночі. У жовтні росіяни використали проти України рекордну кількість безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область